Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Металлургом» завершился победой команды из Магнитогорска.

Первая шайба была заброшена в начале второго периода. Отличился Андрей Кузьменко. Ассистировал ему Никита Гусев.

«Металлург» сравнял счет в середине третьего периода, выскочив в контратаку. Акользин в центра площадки пробил Юханссона.

На 41-й минуте Андрей Кузьменко оформил дубль, кистевым броском поразив ворота голкипера «Металлурга».

За 7 минут до конца матча Никита Коростелев сравнял счет, отправив шайбу в дальнюю девятку.

В овертайме выявить сильнейшего не удалось, а по буллитам «Металлург» переиграл СКА. Гости были точнее в серии бросков.Хоккеисты «Магнитки» реализовали два буллита.