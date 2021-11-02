В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

В 19:00 начались два матча. В первом «Торпедо» принимало «Локомотив». Команда из Ярославля после первой после трех подряд поражений победы над «Спартаком» снова проиграла. «Локомотив» уступил команде из Нижнего Новгорода со счетом 3:2.

Во втором матче победителя удалось определить только в серии буллитов. «Северсталь» обыграла «Спартак» (3:2 Б).

Матч между ЦСКА и «Автомобилистом» завершился победой армейцев с минимальным счетом 1:0.

Встреча двух лидеров – СКА и «Металлурга» была динамичной. Команды забросили по две шайбы в основное время, не смогли определить победителя в овертайме, а по буллитам победу одержал «Металлург» (2:3).