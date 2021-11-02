Сегодня, 2 ноября, прошел матч группового этапа Лиги чемпионов между «Мальмё» и «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 59-й минуте. Отличился полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Голевая атака началась с Каллума Хадсона-Одио. Он разогнался по правому флангу и выдал отличный пас на дальнюю штангу. Зиешу оставалось только замкнуть передачу.

Лондонский клуб набрал 9 очков в трех матчах. «Челси» занимает второе место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов УЕФА. «Мальмё» идет на последней, четвертой строчке турнирной таблицы.

Лидирует в группе H «Ювентус». Итальянцы набрали 9 очков. Питерский «Зенит» занимает третью строчку.

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.