Российские пловчихи взяли золото ЧЕ-2021, Карен Хачанов одержал победу на турнире в Париже, Загорски и Гурейро снялись с этапа Гран-при по фигурному катанию в Париже, СКА проиграл «Металлургу» в КХЛ, «Ювентус» разгромил «Зенит» в Лиге чемпионов – самые интересные новости спорта от 2 ноября в традиционном дайджесте NVSPORT.RU.

«Ювентус» разгромил «Зенит» в матче Лиги чемпионов со счетом 4:2

Дубль в матче оформил Пауло Дибала. Он забил первый гол на 11-й минуте и пенальти на 57-й. В составе «Ювентуса» также отличились Федерико Кьезза и Альваро Мората. Первый гол «Зениту» помог забить защитник итальянской команды Леонардо Бонуччи. Он случайно отправил мяч в свои ворота. Второй гол в добавленное время забил Сердар Азмун. Ассистировал ему Артем Дзюба.

Первое золото: россиянки выиграли эстафету на чемпионате Европы по плаванию

Сборная России завоевала золото в женской эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Казани. В составе квартета выступили Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова. Мужчины завоевали бронзовую медаль.

Карен Хачанов одержал победу в первом круге турнира в Париже

Российский теннисист вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Париже. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу Карена. Сегодня, 3 ноября, Хачанов сыграет с Григором Димитровым за выход в третий круг турнира в Париже.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снялись с этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции

Российские фигуристы пропали из стартовых протоколов этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции. В Гренобле сборную России в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин, Александра Степанова и Иван Букин.

СКА потерпел обидное поражение от «Металлурга» в серии буллитов

Команда Валерия Брагина проиграла «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:3 (Б). Дубль в матче в основное время оформил Андрей Кузьменко. «Металлург» остается лидером на Востоке с 46 очками, СКА – на Западе с 38 баллами.

Конте официально возглавил «Тоттенхэм» после ухода Нуну Эшпириту Санту

Итальянский футбольный тренер Антонио Конте подписал контракт с лондонским «Тоттенхэмом». Клуб официально объявил о назначении главного тренера на своем сайте. Вчера, 1 ноября, появилась информация о том, что «Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту Санту.