Футболисты «Ювентуса» открыли счет в матче с «Зенитом». Встреча проходит в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Обе команды начали матч достаточно активно. На 4-й минуте матча Ракицкий доставил мяч Ловрену, но тот ударил головой мимо ворот «Ювентуса».

Команды обменялись еще несколькими опасными моментами, но забить не удалось.

На 11-й минуте Пауло Дибала открыл счет в матче. Футболисты «Зенита» не справились со стартовым давлением «Ювентуса». Мяч отскочил к 11-метровой отметке после розыгрыша углового. Дибала с лета пробил и попал в угол ворот Крицюка.

В матче соперников по группе H «Челси» со счетом 1:0 обыграл «Мальме». Расстановка сил в таблице не поменялась. «Зенит» по-прежнему занимает третье место с тремя очками в активе. Лидирует «Ювентус», на втором месте идет «Челси», шведский «Мальме» так и не смог набрать ни одного очка и замыкает таблицу.