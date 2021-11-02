«Зенит» забил гол в матче с «Ювентусом». Встреча проходит в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Сергея Семака пошла вперед после первого гола. В результате Караваев с левого фланга совершил подачу, где Бонуччи неудачно подставил голову. Мяч залетел в дальнюю девятку.

Первый гол в матче на счету Пауло Дибала. Форвард забил мяч с 11-метровой отметки, с лета пробив в угол ворот Крицюка.

«Зенит» занимает третье место в группе H Лиги чемпионов. Команда набрала 3 очка. Лидирует в квартете «Ювентус», второе место занимает «Челси». Замыкает турнирную таблицу шведский «Мальме». Команда не набрала ни одного очка.