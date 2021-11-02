На чемпионате Европы по плаванию в коротких бассейнах завершился первый день соревнований. Второго ноября сборная России была представлена во всех финальных заплывах, но смогла завоевать только медали в эстафетном плавании.

Мимо личных медалей: женский комплекс до сих – не наша дистанция

Программу первого дня соревнований открывали финалы на 400 метров комплексным плаванием. Россиянка Ирина Кривоногова прошла в вечернюю часть турнира с пятым результатом, а там стала восьмой, уступив себе три секунды. Еще один финал на 400 метров состоялся у мужчин. Даниил Шаталов и Антон Никитин плыли вольным стилем и заняли пятое и седьмое место, соответственно.

Историческое золото девушек

В женской эстафете 4 по 50 метров вольным стилем россиянки не были фаворитами. Спортсменки могли претендовать на пьедестал, но то, что позади останется сборная Нидерландов со знаменитыми спринтерами, Швеция с олимпийской чемпионкой Сарой Сьестрем и итальянки, предвидеть было невозможно.

Это золото – история: эту дистанцию наша команда еще ни разу не выигрывала, а максимум дважды становились третьими. Сегодня Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова принесли первую высшую награду соревнований и напомнили, что женский спринт в России жив.

Рылов не в форме? Мужская эстафета не пошла по плану

Российская команда, в составе которой сегодня вечером появились Владимир Морозов, Владислав Гринев, Евгений Рылов и Климент Колесников, стала третьей. Национальная сборная не проигрывала эту эстафету на уровне Европы с 2013 года, поэтому сегодняшняя бронза удивительна. По всем раскладам рядом с ребятами должны были плыть итальянцы, подбираться к золоту могли тоже только они.

Но все пошло не плану, когда с первого этапа лидерство захватили спортсмены из Нидерландов. Еще больше россияне отпустили соперников после этапа Евгения Рылова. Последним этапом плыл Климент Колесников, изо всех сил, пытавшийся подтянуть сборную выше. Борьба-то шла только за тройку. Если Россия проиграла победителям полсекунды, то за пределами призов отставание было больше двух минут.

Отметились сегодня, но за медали поборются завтра

Первый день соревнований украшали не только итоговые заплывы, но и полуфиналы. Там россиян было больше, дистанции были короче, а еще появились привлекательные цифры, с которыми представители сборной прошли дальше.

Евгения Чикунова и Ника Годун стали второй и третьей по итогам двух полуфиналов на 100 метров брассом. Обе готовы зацепиться за медали, но соперничать им предстоит с не менее сильными итальянками.

До участия в эстафетном финале Климент Колесников успел проплыть личный полтинник на спине и обновить там рекорд чемпионатов Европы, теперь он равен 22,57. Вторым российским финалистом стал Павел Самусенко. Ранее он опережал Колесникова на этапе Кубка мира в Казани на прошлой неделе. Сегодня его результат стал четвертым в сумме полуфиналов.

Во второй день в финальных заплывах также поплывут Мария Каменева и Арина Суркова. Обе пловчихи, участвовали в финале победной исторической эстафеты. В личном рейтинге на 50 метров вольным стилем они входят в топ-4.

На крайнюю дорожку финального заплыва на 100 метров баттерфляем отобрался Роман Шевляков. По итогам полуфиналов он стал восьмым.

Вечерние заплывы второго дня соревнования будут доступны в прямом эфире с 18:25 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти здесь.