Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать на зимней Олимпиаде в Пекине.

Чиновник заявил, что определены две лаборатории, которые будут тестировать членов делегации. За 14 дней до въезда спортсменам придется начать регистрировать свои показания по температуре и самочувствию.

Матыцин заявил, что сборная России готова к системе, разработанной китайским правительством. На базах, где готовятся к Олимпиаде спортсмены, постоянно измеряется температура, соблюдаются все нормы, персонал прошел вакцинацию. Сотрудники даже перешли на вахтовый метод работы, чтобы обезопасить спортсменов.

«Как быть с теми, у кого есть противопоказания по прививкам? В нашей делегации таких спортсменов нет», – заявил Матыцин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.