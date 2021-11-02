Матч между «Зенитом» и «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 4:2 в пользу итальянцев.

Счет в матче открыл Пауло Дибала на 11-й минуте. «Зенит» не справился со стартовым прессингом «Ювентуса». После углового мяч отлетел к 11-метровой отметке, откуда форвард с лета пробил в угол ворот Крицюка.

Сравнять счет «Зениту» помог центральный защитник итальянского клуба Леонардо Бонуччи. Он неудачно подставил голову под мяч после прострела Караваева с левого фланга и отправил его в дальнюю девятку.

На 57-й минуте Дибала вывел «Ювентус» вперед. Для этого ему два раза пришлось пробивать пенальти. Первый удар пролетел мимо штанги, но судья решил повторить 11-метровый – футболисты «Зенита» раньше времени сорвались с места.

На 74-й минуте Федерико Кьеза забил третий гол. Он на ходу получил передачу, легко обыграл Ловрена и ударил в нижний угол ворот Крицюка.

За 8 минут до конца основного времени матча Альваро Мората довел счет до разгромного. Он завершил контратаку «Ювентуса», отправив мяч в ближний угол ворот.

«Зенит» в концовке встречи усилиями Артема Дзюбы и Сердара Азмуна забил второй гол в добавленное к основному времени матча время.

Итоговый счет встречи – 4:2 в пользу «Ювентуса».