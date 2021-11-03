Российский футбольный союз объявил список арбитров на матчи 14-го тура чемпионата России по футболу. Игру «Урал» — «Зенит» обслужит арбитр Игорь Панин. Ассистентами его станут Алексей Стипиди и Александр Богданов. Резервным судьёй станет Евгений Буланов. Видеоассистент рефери — Алексей Амелин, его ассистент — Дмитрий Мосякин. Инспектором встречи выступит Сергей Зуев.

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 7 ноября в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 по московскому времени.

После 13 туров команды находятся на разных «полюсах» в таблице РПЛ. «Зенит» занимает первое место с 29 очками. «Урал» идёт последним, имея в активе 10 очков.