Матч 14-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — «Краснодар» находится под угрозой срыва. 2 ноября генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров заявил, что письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы, в котором говорится о запрете проведения игры в связи с коронавирусными ограничениями в столице.

При этом Пивоваров отметил, что у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча с допуском на трибуны до 30% зрителей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в РПЛ отреагировали на ситуацию.

«РПЛ держит ситуацию под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях», — говорится в заявлении лиги.

Матч «Динамо» — «Краснодар» должен официально состояться 6 ноября, начало — в 16:30 по московскому времени. После 13 туров «Динамо» идёт четвёртым в таблице РПЛ с 23 очками, кубанцы занимают шестое место с 21 очком.