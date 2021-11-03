По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 40 443 новых случая заболевания во всех регионах страны, сообщает стопкоронавирус.рф.

Выздоровело за сутки 32 807 человек. В общей сложности число случаев коронавируса в России достигло отметки в 8 633 643 человека, выздоровело от коронавируса 7 445 438 пациентов. За сутки случилось 1 189 смертей от коронавируса, общее число жертв пандемии в России — 242 060 человек.

В Москве на утро 3 ноября зафиксировано 6827 новых случаев заболевания коронавирусом, в Санкт-Петербурге известно о 3269 новых заболевших за последние сутки. 2744 новых случая — в Московской области, 384 — в Ленинградской области.