Сёстры Дина и Арина Аверины рассказали, что могли принять участие в новом сезоне «Ледникового периода». Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике получили предложение от хореографа Ильи Авербуха во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

«Мы с Аришей очень давно хотели встать на коньки. А так как мы тренируемся, нам нельзя — мало ли, травма, — приводит «Матч ТВ» слова Дины Авериной. — И он нас пригласил попробоваться в «Ледниковый период». Мы говорим — отлично, через несколько дней мы прилетим в Москву, тогда и попробуем. Мы 3-4 дня прямо тренировались.

И потом неожиданно звонок от Ирины Александровны. И вот мы уже в зале, готовимся на чемпионат мира».

По словам Дины Авериной, Ирина Винер-Усманова могла не знать об их планах.

Сёстры Аверины приняли участие в ЧМ по художественной гимнастике-2021. Дина пять золотых медалей и одну серебряную, Арина -золото, два серебра и две бронзы.