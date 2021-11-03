Иностранные туристы в последнее время массово отказываются от поездок в Россию, сообщает mockva.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Отмечается, что основной причиной отказа являются коронавирусные ограничения, введённые в стране.

Из-за QR-кодов, которые ограничивают посещение невакцинированными россиянами заведений общественного питания и развлечения, иностранцы не могут попасть в эти заведения, даже имея прививку от ковида. В России на данный момент не налажена система QR-кодов для иностранных туристов.

Существует вероятность, что после окончания нерабочих дней, введённых до 7 ноября, гостиницы продлят ограничение на заселение по QR-кодам. динственным выходом для них может послужить регулярное ПЦР-тестирование каждые 72 часа, но на такое мало кто согласится с учётом затрат.