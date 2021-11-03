Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин сообщил об утверждении расширенного списка кандидатов в сборную России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Матыцина, в список вошли 599 кандидатов в 13 видах спорта.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. В ней будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Спортсмены разыграют награды в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, кёрлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках с трамплина, санном спорте, скелетоне, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее и шорт-треке.