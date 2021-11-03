Накануне «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов и де-факто лишился шансов выйти в плей-офф еврокубкового турнира. Математические шансы у сине-бело-голубых ещё остаются, но для этого должно сойтись большое число факторов.

На фоне этого снова может подняться волна слухов об отставке Сергея Семака. Тренер работает с петербуржцами уже четвёртый сезон и ни разу не смог пробиться в плей-офф турнира. Тем не менее, NVsport считает, что увольнять Семака сейчас ни в коем случае нельзя. Основных причин для этого насчитывается семь.

1) Провала в Лиге чемпионов не было

Принято считать, что петербуржцы под руководством Семака проваливаются в Лиге чемпионов. Но однозначно об этом говорить не стоит. В сезоне-2019/20 «Зенит» попал в ровную по силам группу и навязал борьбу соперникам, дважды проиграв только второму клубу Германии – «Лейпцигу». С «Лионом» и «Бенфикой» была равная борьба с победой и поражением, но в итоге все вышло не в пользу «Зенита».

Лигу чемпионов-2020/21 «Зенит» провалил, набрав только одно очко и дважды уступив даже «Брюгге». Но картину того сезона следует рассматривать через коронавирусную призму. Для российских клубов лето-осень 2020 года вышли очень скомканными. Из-за пандемии предыдущий сезон доигрывался с большим опозданием, и почти сразу стартовал новый чемпионат. Интервал составил существенно меньше, чем в других европейских странах. У клубов не было времени на предсезонку, и в итоге тот еврокубковый сезон провалили не только «Зенит», но и почти все другие клубы из России, а сборная посыпалась в решающих играх Лиги наций.

В этом сезоне «Зениту» попалась очень сложная группа с самым успешным клубом Италии последних лет «Ювентусом» и действующим победителем Лиги чемпионов «Челси». В играх с топами петербуржцы навязали им борьбу, но исполнительского мастерства попросту не хватило. В игре в Лондоне команду ещё и преследовало невезение. Зато в матче с «Мальмё» «Зенит» своё взял и практически обеспечил себе участие в плей-офф.

В результате в этом сезоне «Зенит» не смог прыгнуть выше головы, но там, где нельзя проигрывать, не проигрывает.

2) «Зенит» — лучший клуб России

С приходом Семака в «Зените» закончилась эпоха тренерских экспериментов с сомнительными результатами. Мирча Луческу и Роберто Манчини, может быть, гениальные специалисты, но в Петербурге просто оказались не на своём месте, и «Зенит» провалил сразу два сезона подряд.

Семак довольно быстро создал костяк команды за счёт точечных усилений, а не десанта аргентинцев, заброшенного в Петербург при Манчини.

Питерцы трижды подряд выиграли чемпионат страны, и в этом сезоне нет никаких предпосылок к тому, чтобы упустить четвёртый подряд титул. Лидерство «Зенита» немного пошатнулось после двух поражений подряд, но после них подопечные Семака разнесли два московских клуба подряд – 7:1 со «Спартаком» и 4:1 с «Динамо».

3) Команда построена под Семака

Смена тренера сейчас будет означать массовую смену состава. У нового специалиста будут новые требования по игрокам. Конечно, избежать этого не получится, но сейчас видно, что команда, несмотря на солидный возраст некоторых лидеров, свой потенциал не израсходовала. Ракицкий по-прежнему надёжен в обороне, Дзюба забивает, а Ерохин остаётся в статусе Суперзапасного. Как минимум, ещё на сезон «Зенит» должно хватить.

4) Артём Дзюба

Что бы ни говорили про форварда «Зенита», но Дзюба по-прежнему умеет давать результат. Он преодолел кризис начала сезона и снова начал забивать – голевая серия форварда в РПЛ составляет уже шесть матчей.

Характер у Дзюбы непростой, и он не смог ужиться уже со многими тренерами – Манчини его и вовсе в аренду отправил. Но если кто и может справиться с форвардом, то это Семак.

Недавно у игрока и тренера произошёл первый открытый конфликт: Дзюба, забив гол «Динамо», в матерной форме выразил недовольство тем, что не выходит на поле в стартовом составе. После этого болельщики и эксперты гадали: выпустит ли Семак Дзюбу с первых минут на следующую игру. Тренер оказался непреклонен, и игру с «Ювентусом» Дзюба снова начал на скамейке. Однако в середине второго тайма нападающий вышел на замену, так что стало понятно: его посадка в запас – не воспитательные меры, а тактические решения. В концовке встречи Дзюба отдал голевой пас на Азмуна, закрыв вопрос возможного конфликта.

Дзюба по-прежнему важен для «Зенита», что бы ни говорили его хейтеры. А особенно на фоне возобновившихся слухов об уходе Азмуна.

5) Тактика

В предыдущем сезоне Семак регулярно подвергался критике за примитивную тактику «Зенита». Петербуржцы играли по одной и той же схеме 4-4-2 с одними и теми же забросами на Дзюбу. В новом сезоне Семак проявил тактическую гибкость и уже неоднократно менял тактическую схему. В последних матчах «Зенит» действует в три центральных защитника и с одним нападающим – такого у команды не было уже давно.

Не все построения команды работают, но видно, что Семак умеет варьировать состав команды.

6) Прогресс игроков

Почему-то об этом мало говорят, но при Семаке многие футболисты вышли на новый уровень. Дмитрий Чистяков успешно заменил травмированного Деяна Ловрена и дорос до уровня сборной России. Алексей Сутормин также стал при Семаке «сборником», а в клубе вышел на качественно новый уровень. Без Далера Кузяева центр поля уже стало сложно представить. Малком смог восстановиться от серьёзной травмы и даже попал в сборную Бразилии (правда, его «Зенит» отозвал, но не будем в очередной раз ворошить этот конфликт, в котором оказались пострадавшими практически все).

«Зенит» начал подтягивать к составу молодёжь, пусть и пока очень осторожно. Но при Луческу и Манчини практически не было даже этого.

7) Лимит

Разговоры об отмене лимита на легионеров были в одночасье пресечены президентом, так что в ближайшее время командам придётся обходиться восемью иностранцами. Семак научился работать в нынешних условиях. Далеко не факт, что новый тренер, особенно иностранец, будет готов к таким ограничениям. Особенно с учётом того, что в России не так много качественных футболистов для достойной игры в Европе.

Кстати, это одна из причин, почему «Зенит» не может всерьёз бороться за еврокубки. В 2008 году команда взяла Кубок УЕФА составом, который пробился ещё до введения лимита. Нынешние паспортисты играют в несравнимо более комфортных условиях, чем Аршавин, Погребняк, Зырянов и другие звёзды того самого «Зенита».

Когда уйдёт Семак?

Сейчас поводов для ухода Семака по большому счёту нет. Лучшее, как известно, враг хорошего, и смена тренера ради выхода команды на новый уровень может привести к болезненным перестановкам в составе, конфликтам, новым сомнительным игрокам и так далее.

Однако вполне вероятен уход Семака в конце нынешнего сезона. Ведь именно Сергей Богданович выглядит главным претендентом на пост в сборной России в случае ухода Карпина. Уже сейчас известно, что Карпин останется в команде по меньшей мере до весны 2022 года. Если сборная пробьётся на ЧМ-2022 с первого места, то Карпин повезёт её в Катар. Если же команда станет второй, то попадёт в стыки, которые состоятся в марте.

И уже от результата стыковых матчей зависит судьба Карпина. Велика вероятность, что в новом формате «стыков» сборной попадутся сложные соперники и она пролетит мимо финальной стадии ЧМ.

Семак уже рассматривался как кандидат в сборную после отставки Черчесова. Но тогда тренер отказался оставлять «Зенит»: чемпионат России был на носу, команда уже проходила предсезонку. По той же причине от сборной отказался и Слуцкий. Карпин согласился, но на условиях совмещения. «Совмещение» длилось ровно два тура, после чего специалист понял, что ноша для него оказалась слишком тяжела.

Если же сейчас сборная не попадёт в Катар, то у Семака и других кандидатов будет два месяца до окончания чемпионата России-2021/22, чтобы принять решение. Другой вопрос, захочет ли Сергей Богданович покидать комфортную среду и нырять в жерло вулкана сборной.