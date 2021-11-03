Швейцарский лыжник Дарио Колонья объявил о завершении карьеры в конце сезона. Об этом 35-летний спортсмен заявил в интервью на официальном сайте Федерации лыжных гонок Швейцарии.

«Хочу сообщить об этом до начала сезона, чтобы можно было очистить голову и сосредоточиться на тренировках на 100%, — сказал Колонья. — Скоро будут мои четвёртые Олимпийские игры, и я хочу снова проявить себя».

Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. Он выиграл золото Ванкувера-2010 на 15-километровой дистанции. В Сочи-2014 швейцарец завоевал золотые медали в скиатлоне «15+15 км» и на 15 км классикой. В Пхёнчхане он снова победил на 15-километровой дистанции.

Также на счету Колоньи золото и два серебра чемпионатов мира и и четыре победы в общем зачёте Кубка мира.