Российский лыжник Александр Большунов, вероятно, не примет участия в первых этапах Кубка мира в олимпийский сезон, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Сейчас он проходит сбор в Финляндии. В сентябре чемпион мира перенес операцию на десне, а в октябре ему понадобилось повторное хирургическое вмешательство.

«Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях, — приводит «Матч ТВ» слова Вяльбе. — Речь идет и о первых стартах на Кубке мира. Пока идет процесс восстановления».

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщал, что Большунов тренируется индивидуально, а последствия операций не дают выкладываться в полную силу.

Первый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 28 ноября в финской Руке.