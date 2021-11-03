Сегодня по российским СМИ прокатилась новость: Олимпийский комитет России утвердил список из 599 кандидатов в сборную на Игры-2022 в Пекин. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин.

Некоторые журналисты подают это как важное событие, однако стоит отметить, что ничего нового в этой «новости» нет.

Матыцин не назвал имена этих кандидатов, но всех их мы уже знаем и можем изучить.

Впервые со списком из 599 кандидатов можно было ознакомиться в середине октября. Он без лишнего шума появился на официальном сайте ОКР. В нём присутствует как раз нужное количество спортсменов во всех видах спорта. По всей видимости, Матыцин лишь подтвердил информацию, которая уже была в открытом доступе.

Единственными, кого заинтересовал этот документ, стали хоккейные болельщики. Несколько изданий написали о 119 кандидатах в сборную России по хоккею. Именно столько хоккеистов присутствовали в списке ОКР.

Изначально планировалось, что все хоккейные сборные представят расширенные списки из 55 кандидатов до 15 октября, но в последний момент ИИХФ отменила это условие.

Стоит отметить, что этот список по большому счёту ничего не значит и ни к чему не обязывает. Кроме того, в его изначальной редакции было несколько разночтений. Так хоккеисты Никита Гусев и Артём Анисимов числились как иностранные игроки, однако оба вернулись в Россию в этом сезоне. Что даёт недвусмысленный намёк: список составлялся ещё летом. В него, кстати, не попал Вячеслав Войнов, один из лучших защитников в нынешнем сезоне КХЛ.

Сколько спортсменов из списка попадут в сборную России на Олимпиаду – вопрос открытый. На данный момент квалификационные соревнования завершены только в фигурном катании и хоккее. В фигурном катании у России впервые в истории будет максимальная квота – по три путёвки в каждой дисциплине. В хоккейную сборную войдут 25 хоккеистов.

А могут ли спортсмены не из списка войти в состав сборной России? Легко. Окончательные заявки в Пекин будут составлять тренеры, а утверждать национальные федерации. У ОКР в этом вопросе миссия исключительно номинальная: он должен будет подписать документы и обеспечить атлетам поездку в Пекин.

Полный список кандидатов в сборную России всё так же доступен на сайте ОКР. Самой молодой кандидаткой остаётся фигуристка-одиночница Софья Самоделкина (18 февраля 2007 года рождения). Самые возрастные – хоккейный вратарь Василий Кошечкин (27 марта 1983 года) и кёрлингистка Кира Езех (17 октября 1983 года).

Стоит отметить, что Самоделкина не может поехать на Олимпиаду — ей ещё не исполнилось 15 лет, и непонятно, почему её решено включить в список.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, что уже третью Олимпиаду подряд в состязаниях формально не будет сборной России. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне вынуждены выступать под нейтральным флагом и гимном как «Команда ОКР».