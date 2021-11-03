Российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась эмоциями после финального заплыва на 100 метров брассом. Спортсменка разделила серебро с Энели Ефимовой из Эстонии.

Чикунова преодолела дистанцию за 1.04,25, улучшив свой юношеский рекорд России на 0,1 секунды. Те же цифры показала и 14-летняя представительница Эстонии Энели Ефимова. Победительницей стала итальянка Мартина Карраро с результатом 1.04,01.

«Хотелось бы проплыть быстрее, хотелось бы выиграть. Но прямо сейчас я рада этому результату. Пока мне не хватает скорости – быстро начинать первый полтинник. Я ожидала от итальянок быстрых секунд, думаю полтинник они поплывут побыстрее. Ефимова удивила, я понимала, что она плывет очень хорошо, но рассчитывала на полуфинальный результат. Классно, что есть такое соперничество», – рассказала Чикунова в беседе с журналистами.

Напомним, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. В первый день соревнований сборная России завоевала золото и бронзу в эстафетах.