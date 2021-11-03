Российский теннисист Карен Хачанов проиграл матч болгарину Григору Димитрову во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

Первый сет выиграл российский теннисист (6:4), последующие два остались за Димитровым. Итоговый результат – 4:6, 6:2, 6:0.

Димитров сделал шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов. Хачанов сделал 10 эйсов, допустил пять двойных ошибок и оформил один успешный брейк-пойнт.

Матч продлился 1 час 56 минут.

В третьем круге Григор Димитров встретится с победителем пары Душан Лайович – Александр Зверев.

Таким образом, участие в турнире продолжает только один россиянин Даниил Медведев. Сегодня, 3 ноября, он сыграет матч за выход в третий круг против Ильи Ивашко.

Призовой фонд турнира – 2 603 700 евро.