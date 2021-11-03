Женская сборная России по теннису прошла в 1/2 финала командного турнира «Кубок Билли Джин Кинг». Он проходит в Праге.

Для выхода в полуфинал россиянкам нужно было набрать хотя бы одно очко в соперничестве со сборной Франции. Этот балл обеспечила Анастасия Павлюченкова. Она обыграла Ализе Корне в одиночном разряде со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Сборная России первой прошла в полуфинал командных соревнований. Остальные участники этой стадии будут определены позже, тогда же и сформируются пары 1/2 финала.

Возможным соперником России станет команда-победительница группы С. Сейчас в ней находятся национальные команды США, Испании и Словакии. Решающие матчи пройдут сегодня, 3 ноября.

В составе сборной России на турнире играют Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Турнир завершится 7 ноября.