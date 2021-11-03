Елена Никитина с Кубком мира по скелетону. Фото: инстаграм спортсменки

Елена Никитина с Кубком мира по скелетону. Фото: инстаграм спортсменки

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что пока не известно, пустят ли на европейские этапы Кубка мира спортсменов, которые привиты «Спутником V».

Никитина считает, что волнительно прививаться второй вакциной, потому что летом спортсменам сказали, что вакцинированные «Спутником V» не будут испытывать никаких проблем по ходу сезона. Спортсмены были уверены, что их пустят в Европу, несмотря на отсутствие Pfizer. Однако пока вопрос остается нерешенным.

«У нас Кубок мира через две недели начинается. Что нам скажут? Тренер говорит, что ничего не знает, никто не знает», – заявила Никитина «Матч ТВ».

Скелетонистка добавила, что международная федерация пока не приняла окончательного решения, а спортсменам нужно набирать очки для квалификации на Олимпийские игры.

Первый этап Кубка мира по скелетону пройдет в Австрии с 15 по 21 ноября.