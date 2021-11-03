В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» в гостях уверенно обыграл «Барыс». В результате финская команда сравнялась по набранным очкам с лидером Западной конференции – СКА.

Первая шайба в игре была заброшена на 17-й минуте. Отличился форвард «Йокерита» Калле Коссила. Голевая передача записала на Отто Лескинена и Маркуса Хянникяйнена.

Через три минуты преимущество «Йокерита» удвоил форвард Никлас Йенсен. Помогал ему Брайан О’Нилл.

На 29-й минуте третью шайбу снова забросил Йенсен с передачи О’Нилла.

«Барыс» ответил только на 43-й минуте. Гол забил Никита Михайлис.

Окончательный счет на последней минуте установил Марко Анттила.

«Йокерит» набрал 38 очков после 26 матчей и догнал ХК СКА в турнирной таблице Запада.