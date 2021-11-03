Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался относительно выхода российских теннисисток в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Сегодня, 3 ноября, Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче с француженкой Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:2) и обеспечила сборной России выход в полуфинал турнира.

Тарпищев заявил, что Павлюченкова провела хороший матч. Она, по словам президента Федерации, играет прилично. Ей все по силам.

«Изначально выход в полуфинал был прогнозируем – пара наша все же посильнее была. И играли очень чисто, что радует», – заявил Тарпищев.

2 ноября женская сборная России выбила с турнира национальную команду Канады. В решающем матче победу над канадкой Ребеккой Марино одержала та же Анастасия Павлюченкова.