Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что ждет от предстоящего «Гран-при Мексики».

Мазепин ожидает, что пилотам будет трудно управлять машиной из-за меньшего количества кислорода в воздухе. Напомним, Гран-при Мехико проходит на высоте 2200 метров. Кроме того, прижимная сила на машине будет меньше. Пилот «Хааса» отметил, что ее было не достаточно и на других гонках, а в Мексике эта проблема будет чувствоваться сильнее.

Мазепину будет интересен этот этап «Формулы-1», потому что он впервые будет принимать участие в гонке в Мексике.

«Сложно сказать, как много времени понадобится, чтобы освоиться на новой трассе. Поскольку я никогда раньше там не был, то с нетерпением жду возможности принять вызов», – заявил Мазепин.

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.