Российская пловчиха Мария Каменева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Спортсменка быстрее соперниц преодолела дистанцию 50 метров вольным стилем.

Мария Каменева проплыла 50 метров за 23,72 секунды.

Первое место в финальном заплыве заняла Сара Шестрем из Швеции (23,12 секунды). На втором месте расположилась Катаржина Васик из Польши (+0,37).

Мария Каменева – чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем, и шестикратная чемпионка первых Европейских игр в Баку.

Чемпионат Европы по плаванию проходит в Казани с 2 по 7 ноября.

Вчера, 2 ноября, женская сборная России завоевала золото в эстафете 4 по 50 метров. Мужчины на аналогичной дистанции пришли к финишу третьими.