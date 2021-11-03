Российский пловец Климент Колесников выиграл золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Он пришел к финишу первым на дистанции 50 метров на спине.

Колесников установил новый рекорд чемпионатов Европы. Он преодолел дистанцию за 22,47 секунды.

Микеле Ламберти из Италии уступил Клименту 0,18 секунды. Замкнул тройку призеров Роберт Глинт из Румынии (+0,27).

Сегодня, 3 ноября, россиянка Мария Каменева стала бронзовым призером ЧЕ-2021 в Казани.

Турнир в Казани проходит с 2 по 7 ноября.

Климент Колесников – двукратный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер чемпионата мира 2019 года и шестикратный чемпион Европы.