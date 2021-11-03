Форвард клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки скончался после того, как потерял сознание во время матча чемпионата Словакии. Информацию сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram.

«С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», – говорится в сообщении.

Клуб пока не будет раскрывать дополнительную информацию о смерти Бориса. Это станет возможным только после консультации с семьей Садецки.

Напомним, во время матча чемпионата Словакии против «Дорнбира» 24-летний хоккеист потерял сознание. Медики оказали первую помощь спортсмену и направили его в реанимацию одной из больниц Дорнбирна. Матч прервали.