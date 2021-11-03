Сборная России по плаванию заняла второе место в мужской комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы по короткой воде. Итальянская команда обновила новое мировое достижение, отобрав его у серебряных призеров.

На первом этапе на спине выступил Климент Колесников, брассом плыл Олег Костин, баттерфляем – Владимир Морозов, кролем – Владислав Гринев. В 2017 году наша команда установила рекорд мира, но в другом составе.

В сегодняшнем финале итальянцы выиграли со временем 1.30,14, а россияне отстали от них на 0,65 секунды. Тройку замкнула команда из Нидерландов с результатом 1.32,16.

Участник эстафетной гонки Климент Колесников допустил, что у команды еще получится вернуть рекорд.

«Я не еще не знаю время, с которым проплыли ребята. В 2017 году мы выступали почти тем же составом и установили мировой рекорд. Еще будут шансы, все не такие уж и старые», – сказал пловец в разговоре с журналистами после награждения.

Спортсмен добавил, что личную дистанцию 50 метров на спине, на которой он победил ранее, можно было проплыть быстрее. По его словам, еще остались недоработанные технические элементы.

Напомним, чемпионат Европы по плаванию проходит в Казани со 2 по 7 ноября. В медальном зачете команда России идет на первом месте с двумя золотыми и бронзовыми медалями и одним серебром.