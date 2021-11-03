Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча группового этапа с «Галатасараем» в Лиге Европы.

Немецкий специалист считает, что состав команды не идеален, но позитивные изменения в этом направлении есть. Гисдоль согласен с тем, что в матчах «Локомотиву» не хватает свежести, запасных игроков, которые готовы выйти на поле. Маркус, по этой причине, не мог активно делать замены.

«Завтра у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы», – заявил Гисдоль.

Немецкий специалист пообещал выпустить в стартовом составе только тех игроков, которые будут готовы отыграть все девяносто минут.

Матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» состоится 4 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.