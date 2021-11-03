Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отреагировал на информацию о вероятной покупке части акций московского клуба арабской компанией City Football Group. Она же владеет «Манчестер Сити».

«Первый раз слышу, но это интересно! Звучит интересно. Может, это пойдет на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб», – заявил Мозес на пресс-конференции в предверии матча группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити».

Встреча группового этапа между «Лестер Сити» и «Спартаком» состоится в четверг, 4 ноября, в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Красно-белые уже играли с командой из Лестера в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился со счетом 4:3 в пользу гостей.