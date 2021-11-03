Сборная России по пляжному футболу по итогам двух туров группового этапа досрочно гарантировала себе попадание в полуфинал Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае.

Российские пляжники одержали победу над национальной командой Парагвая во втором туре групповой стадии (8:7). В параллельном матче группы B Иран разгромил Японию со счетом 6:1.

После двух сыгранных матчей сборная Ирана идет на первом месте в группе. Команда набрала 6 очков. Россияне занимают вторую строчку турнирной таблицы с пятью баллами. Парагвайцы и японцы не смогли набрать ни одного очка.

4 ноября сборная России сыграет с Ираном. Команда уже не опустится ниже второго места.

Полуфинальные матчи пройдут 5 ноября. Финал состоится 6 ноября.