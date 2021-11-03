«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ХК «Сочи». Встреча завершилась со счетом 3:1. Матч проходил на стадионе «Большой» в Сочи.

Счет в матче был открыл на восьмой минуте. Отличился нападающий гостей Тайлер Вонг. Помогали ему Брэндон Ип и Спенсен Фу.

На 26-й минуте «Сочи» сравнял счет. Гол забил форвард Амир Гараев. Асистировали ему Артем Николаев и Кирилл Петьков.

В середине второго периода подопечные Ивано Дзанаты снова вышли вперед. Шайбу забросил Спенсер Фу с передачи Микаэля Тама.

Финальный гол в матче на счету канадского защитника Райана Спроула.

«Куньлунь» занял 11-е место на Востоке, «Сочи» – аутсайдер Запада.