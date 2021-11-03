ХК СКА примет московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 4 ноября.

Армейцы находятся на первой строчке турнирной таблицы Запада с 38 очками, «Спартак» занимает восьмое место с 27 баллами. Если красно-белые проиграют, то покинут топ-8 команд Западной конференции.

«Металлург» 2 ноября прервал победную серию подопечных Валерия Брагина. Команда выиграла пять раз, но в шестом матче проиграла «Магнитке» по буллитам (2:3).

«Спартак» в октябре выдал отличную серию из пяти побед. Были повержены минское «Динамо», ЦСКА, «Витязь», «Куньлунь» и «Торпедо, но потом красно-белые проиграли три матча подряд. «Спартак» уступил «Сочи, «Локомотиву» и «Северстали».

Обе команды мотивированы на победу, но статистика на стороне СКА. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча со «Спартаком».

Матч между СКА и «Спартаком» начнется в 17:00 по московскому времени.