Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют после ритм-танца на турнире Volvo Open Cup в Риге. Турнир проходит с 3 по 7 ноября.

Судьи оценили выступление танцоров в 75,48 балла.

На втором месте расположились Мария Игнальева и Даниил Земко. Пара представляет сборную Венгрии. Фигуристы получили 63,91 балла за прокат.

Замыкают тройку призеров Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии. Танцоры получили по итогам выступления 55,15 баллов.

Пары представят произвольные программы 4 ноября.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу на Мемориале Дениса Тена в Казахстане в сезоне-2021/2022. Пара также выигрывала этапы Кубка России в Сочи и Сызрани.