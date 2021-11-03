«Лестер Сити» примет «Спартак» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится сегодня, 4 ноября.

Англичане неубедительно выступают в Лиге Европы. Подопечные Брендана Роджерса сыграли вничью с «Наполи» со счетом 2:2, хотя по ходу матча вели в счете. Затем «Лестер» неожиданно уступил варшавской «Легии» в Польше(0:1), но потом собрался и одолел «Спартак» со счетом 4:3.

Красно-белые в Лиге Европы уступили «Легии» в первом матче с минимальным счетом 0:1. Затем подопечные Руя Витории исправились, одержав победу в игре с «Наполи». А в матче с «Лестером» команда не смогла удержать преимущество в два мяча. Матч в итоге завершился со счетом 3:4 в пользу англичан.

«Спартак» занимает последнее место в группе C с тремя набранными очками, «Лестер» идет на третьей строчке турнирной таблицы. В активе англичан 4 очка.

Встреча между «Лестером» и «Спартаком» начнется в 23:00 по московскому времени.