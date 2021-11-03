«Реал» принимал донецкий «Шахтер» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч проходил на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился победой хозяев (2:1).

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Форвард «Реала» Карим Бензема забил мяч с подачи Винисиуса Жуниора.

На 39-й минуте «Шахтер» сравнял счет. Форвард украинской команды Фернандо забил с передачи полузащитника Алана Патрика.

На 61-й минуте «Реал» снова вышел вперед. Голевую передачу вновь отдал Винисиус, а Бензема оформил дубль.

Мадридский «Реал» благодаря победе над «Шахтером» занял первое место в таблице группы D. Команда набрала 9 очков. Футболисты из Донецка идут на последнем месте. «Шахтер» набрал только одно очко.