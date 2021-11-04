Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом».

Стамбульская команда смогла забить дважды за три прошедших матча в Лиге Европы. В пером матче «Галатасарай» обыграл итальянский «Лацио» со счетом 1:0, во втором матче был повержен московский «Локомотив» (0:1). В последней встрече с «Марселем» команды не забили ни одного гола.

«Локомотив» с новым тренером Маркусом Гисдолем пока не отличается результативностью в Лиге Европы. Команда под руководством наставника успела сыграть только один матч – с командой из Стамбула. Он завершился победой «Галатасарая». Железнодорожники не смогли ни разу попасть в створ ворот соперника. Теперь Маркусу Гисдолю нужно отыгрываться.

Матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» начнется в 20:45 по московскому времени.