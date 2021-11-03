Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что его клиент мог летом подписать контракт с другим клубом Российской Премьер-Лиги.

«Никаких предложений от «Динамо» точно не поступало. Сразу скажу: Клаудинбо проведет в «Зените» много лет. Он счастлив в Санкт-Петербурге», – сказал агент игрока представителю «Рейтинга Букмекеров.

Клаудиньо начал карьеру в «Коринтиансе», а в 2019 году перешел в «Ред Булл Брагантино».

Бразильский форвард вызывался в олимпийскую сборную Бразилии. Полузащитник – победитель летних Олимпийских игр в Токио.

В текущем сезоне Клаудиньо вышел на поле в восьми матчах за «Зенит». Он забил три гола и отдал две результативные передачи.