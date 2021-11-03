Российские пловцы завоевали два золота, два серебра и бронзу на ЧЕ-2021 в Казани, Капризов забросил решающую шайбу в НХЛ, российские теннисистки пробились в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – самые интересные спортивные новости от 3 ноября в традиционном дайджесте NVSPORT.RU.

Пловец Колесников стал чемпионом Европы по плаванию, установив новый рекорд

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на чемпионате Европы по плаванию в Казани. Он установил новый рекорд, преодолев дистанцию в 50 метров на спине за 22,47 секунды.

Пловчиха Кирпичникова завоевала золото ЧЕ-2021 в Казани

Россиянка выиграла чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Кирпичникова быстрее соперниц преодолела дистанцию в 800 метров вольным стилем. Девушка установила новый рекорд России. Она финишировала за 8 минут и 4,65 секунд.

Сборная России осталась с серебром эстафеты на ЧЕ, итальянцы – новые рекордсмены мира

Российские пловцы заняли второе место в мужской комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы по короткой воде в Казани. Золото завоевали итальянцы, обновив мировое достижение. На спине выступил Климент Колесников, брассом проплыл Олег Костин, баттерфляем – Владимир Морозов, кролем – Владислав Гринев.

Чикунова завоевала серебро на ЧЕ-2021 по плаванию в Казани

Российская пловчиха Евгения Чикунова пришла к финишу второй в финальном заплыве на 100 метров брассом. Первое место заняла представительница Италии Мартина Каррао с результатом 1.04,01. Чикунова преодолела дистанцию за 1.04,25 секунды.

Пловчиха Каменева завоевала бронзу на ЧЕ-2021 в Казани

Россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Спортсменка уступила Саре Шестрем из Швеции и Катаржине Васик из Польши. Турнир в Казани проходит с 2 по 7 ноября.

Капризов забил первый гол в сезоне и принёс «Миннесоте» победу

Российский форвард Кирилл Капризов забросил решающую шайбу в овертайме в матче с «Оттавой» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4. «Миннесота» идет на пятом месте в Западной конференции, «Оттава» – предпоследняя на Востоке.

Сборная России по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Российские теннисистки прошли в 1/2 финала командного турнира «Кубок Билли Джин Кинг» в Праге. Для выхода в следующую стадию турнира девушкам нужно было набрать хотя бы один балл в соперничестве со сборной Франции. Это очко завоевала Анастасия Павлюченкова. Она победила в матче с Ализе Корне со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Турнир завершится 7 ноября.