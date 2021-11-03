Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого рассказал, что клуб не выступал с предложением продлить контракт. Соглашение его клиента с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2022 года.

«Клуб не выходил с предложением. Будущее Ярослава? На сегодня он игрок «Зенита», и тут нечего комментировать», – заявил Дудченко «РБ Спорт».

Агент Ракицкого добавил, что предложений по продолжению карьеры у защитника «Зенита» достаточно.

Ярославу Ракицкому 32 года. Он провел за петербургский клуб 101 матч, забил шесть мячей и сделал 11 голевых передач. Ярослав перешел в «Зенит» из «Шахтера».

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда набрала 29 очков в 13 матчах. Ближайшие преследователи – «Локомотив» и «Сочи», отстают на 5 очков.