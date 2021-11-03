Во второй день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде российские спортсмены выиграли два золота, серебро и бронзу в индивидуальных дисциплинах. Чикунова разделила свое серебро с Ефимовой, а эстафетная команда упустила рекорд мира и допустила победу итальянцев.

Золото в женском длинном кроле и ожидаемая победа Колесникова

Климент Колесников завоевал первую личную медаль на этом чемпионате Европы. Сразу на одной из любимых дистанций, с рекордом соревнований и лучшим личным временем. Полтинник на спине он проплыл за 22.47, а позже признался, что результат мог быть еще выше.

В золотом для России финале на женской 800-метровке вольным стилем Анастасия Кирпичникова показала, что рекорды страны на длинных дистанциях застаиваться теперь не будут. Сначала она подняла эту планку в предварительных заплывах до 8.08,44, а в финале зафиксировала ее на 8.04,65. К слову, до Кирпичниковой на этой дистанции россиянки не побеждали, а спортсменка выиграла свое первое европейское золото.

Еще одну медаль сборной России добавила Мария Каменева. Спортсменка уверенно прошла в финал днем ранее, а после взяла бронзу на самой короткой и быстрой дистанции, 50 метров вольным стилем.

Чикунова снова плывет с Ефимовой, а еще делит с ней серебро

В финале на стометровке брассом по протоколам соревнований снова намечалась дуэль Чикунова – Ефимова. Спортсменки с этими фамилиями часто плыли вместе и претендовали на золото. Но на международной арене есть как минимум две Чикуновых и несколько Ефимовых. Во второй день турнира Евгения Чикунова соревновалась с 14-летней Энели Ефимовой.

Эстонка не в первый раз плывет в финалах крупных стартов, просто раньше она не подбиралась так близко к призовым местам. На чемпионате Европы в Казани она показала одинаковый результат с россиянкой Евгенией Чикуновой, и они вдвоем стали серебряными призерами. В это время золото забрала итальянка Мартина Карраро.

Уплыл, но обещал вернуться: рекорд мира в эстафете перешел от России к Италии

Мужская эстафета 4 по 50 метров комплексным плаванием завершилась мировым рекордом в исполнении Италии. Россияне заняли второе место с отставанием в 0,65 секунды. Прежнее высшее достижение устанавливала как раз национальная сборная в 2017 году.

Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев – ребята плыли именно в таком порядке на этот раз. Состав необычный: если Гринева нельзя представить на другом этапе, то Колесников мог бы плыть и в конце кролем. Морозов кажется готовым к любому этапу, но чаще закрывает этап вольным стилем. Костин же чередует баттерфляй и брасс, а особенно любит это делать на короткой воде.

Смотреть завтра: финал Чимровой, женский комплекс и мужская сотка брассом

В третий день чемпионата Европы в Казани состоится финал на 200 метров баттерфляем. С первым временем и запасом в 0,6 секунды в итоговую часть соревнований ворвалась Светлана Чимрова.

Владимир Морозов стал третьим по сумме полуфиналов на дистанции 50 метров вольным стилем. Спинистка Дарья К. Устинова поборется за топ-5 в заплыве на 200 метров. Также в итоговые старты, но на сотне комплексом попала Мария Каменева с пятым временем. Сразу два финалиста у России на 100 метров брассом у мужчин –Олег Костин и Даниил Семьянинов.

Вечерние заплывы третьего дня соревнования будут доступны в прямом эфире с 18:25 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти здесь.