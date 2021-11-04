Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Кристофер Нкунку, результативную передачу на него отдал Андре Силва. Спустя несколько минут в ворота «ПСЖ» был назначен пенальти, но Силва отправил мяч в руки Джанлуиджи Доннаруммы.

На 21-й минуте счёт в матче сравняли: в составе «ПСЖ» отличился Вейналдум. На 38-й минуте игрок оформил дубль и вывел «ПСЖ» вперёд.

В добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал Доминик Собослаи. Это помогло «Лейпцигу» получить ничейный результат и зацепиться за евровесну.