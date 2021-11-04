Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл мадридский «Атлетико» во второй раз кряду и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Еще в первом тайме «Ливерпуль» обеспечил себе уверенное преимущество. На 13-й минуте в матче отличился Диогу Жота, на 21-й — Садио Мане. В обеих атаках результативную передачу на свой счет записал Трент Александер-Арнольд.

На 36-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели принял решение удалить игрока «Атлетико» Фелипе за фол на Садьо Мане.

Во втором тайме каждая из команд забила по голу: отличились Диогу Жота и Луис Суарес, но оба мяча были отменены после вмешательства VAR.