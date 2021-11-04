Московский «Локомотив» сегодня, 4 ноября, сыграет против турецкого «Галатасарая» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игра будет проходить в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком», начало назначено на 20:45 по московскому времени.

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«Локомотив» сейчас располагается на последнем месте в группе, команда набрала только одно очко благодаря ничейному результату с «Марселем». После этого москвичи уступили «Лацио» и «Галатасараю».

«Галатасарай» за этот групповой этап ни разу не проиграл, победив «Лацио» и «Локомотив» и сыграв вничью с «Марселем».

Главным арбитром поединка выступит швейцарец Сандро Шерер, на линиях ему будут помогать лайнсмены Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный арбитр — Ален Бьери.