Хореограф проекта «Ледниковый период», чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о том, какие элементы изучают участники проекта и почему они не делают прыжки.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Ставиский отметил, что аксель и поддержка — это совершенно разные вещи, которые трудно сопоставит.

«У нас упор на катание в паре, поддержки, обводки, провозки. Аксель можно сделать под всплеск в музыке», — отметил специалист, добавив, что это оценят судьи, но прыжок передает одну эмоцию, а в поддержке можно обыграть много разных вещей.

«Аксель — самоцель у Даньки Милохина. Он к нему целенаправленно идёт. Все остальные не настолько замороченные. А он прямо выходит на лёд и прыгает, вращается», — сказал Ставиский, подчеркнув, что другие пары делают упор именно на совместное катание.