Московский «Спартак» сегодня, 4 ноября, сыграет против английского «Лестера» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени. Встреча состоится в Англии на стадионе «Кинг Пауэр Уолкерс».

Бесплатная прямая трансляция матча «Лестер» — «Спартак» будет доступна здесь:

Главным арбитром встречи назначен турецкий рефери Халил Мелер. На линиях ему будут ассистировать Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервным арбитром встречи назначен Арда Кердешлер.

В предыдущем туре «Лестер» победил «Спартак» в Москве со счетом 4:3, сумев отыграться со счетом 0:2 во втором тайме. Пока «Лестер» занимает 3-е место в турнирной таблице с четырьмя очками, «Спартак» с тремя — на последнем месте (одна победа над «Наполи»).