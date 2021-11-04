Чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение о произвольной программе Камилы Валиевой под «Болеро» Мориса Равеля.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» эксперт отметил, что это прекрасно, что Валиева бьет все рекорды, поскольку она и другие девушки из группы Тутберидзе — это двигатели прогресса.

«Что касается понимания — а вы знаете, как Равелю пришло в голову написать «Болеро»? Он стоял в цеху, смотрел на работавшие машины», — подчеркнул Ставиский, добавив, что ритм машин навеял композитору идею этой музыки.

«Что она должна понимать? Здесь, я думаю, ты включаешь музыку и делаешь свою историю. Кто как понимает — абстракция. Каждый видит свое, и не обязательно, что эти истории должны совпадать», — сказал Ставиский.