Российская гимнастка, олимпийская чемпионка в команде Ангелина Мельникова высказалась о том, что ЧМ по спортивной гимнастике толком не освещали российские СМИ после триумфа россиян на Олимпиаде.

В интервью Lenta.ru Мельникова отметила, что в команде была реакция на то, что ЧМ по спортивной гимнастике не показали по телевидению в России, всем было неприятно.

«Прошли Олимпийские игры, и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы», — сказала Мельникова, добавив, что гимнасты оказались в центре внимания.

«А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен», — сказала спортсменка, добавив, что на иностранных сайтах трансляции были, а российские СМИ оказались не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир.

Напомним, Ангелина Мельникова на ЧМ в Китакюсю стала абсолютной чемпионкой мира, выиграла серебро на вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.